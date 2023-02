Gino Arévalo fue entrevistado por el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y reveló varios detalles de su vida luego de alejarse de la televisión. Entre otras cosas, reveló que ya no mantiene una amistad con Paul Pineda, la expareja de Giuliana Rengifo.

Como se recuerda, el pasado 17 de setiembre de 2022, el notario Paul Pineda fue ampayado con la cantante de cumbia en el restaurante de Gino Arévalo, ubicado Los Olivos.

“Era mi amigo, me ha bloqueado de las redes sociales porque dice que lo he maletado, que lo he fregado, cuando no, todos sabemos y salió a la luz que la esposa lo estaba mandando a seguir. Yo no tengo nada qué ver, como hombre que soy, más bien que agradezca cuántos favores le he hecho acá... si supieras”, explicó el cómico.

A través del programa, Arévalo confesó que, ahora que está alejado de la televisión, no le ha ido tan bien en la vida, pues le han robado en varias oportunidades. Además, agregó que no ha tenido oportunidad para regresar a los sets televisivos.

“La televisión es ingrata, no es perpetua, yo pensaba que era así, teníamos todo a la mano, pero hay que pisar tierra, la televisión no va durar para siempre”, indicó.