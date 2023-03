Gigi Mitre descargó toda su artillería contra Fiorella Cayo en el programa “Amor y Fuego”, esto luego que la actriz le exigiera respetar su amistad al sentirse traicionada por la emisión de su ‘ampay’ besando a un misterioso galán.

La compañera de Rodrigo González desmintió a la actriz de “Al fondo hay sitio” y aseguró que ninguna forma parte del círculo cercano de la otra, tal como lo dio a entender ella en sus redes sociales.

“Sé de ti desde que éramos chibolas porque hemos estado en el mismo colegio, pero ni ahí hemos conversado. No hemos estado en la promoción, no somos amigas, nunca he ido a tu casa, ni tú a la mía, no te sigo en redes, ni tú a mi”, comenzó diciendo.

Gigi Mitre también negó haber tomado clases en la escuela de actuación y de baile que tiene la familia Cayo, y aseguró que Fiorella está mintiendo.

“Con todo cariño, Fiorella, poco inteligente es usarme para promocionar tu academia de baile. Yo bailo pésimo, ya quisiera yo saber bailar y actuar. No mientas, no hay necesidad (...) Cariño mío, si hubiese ido a tu estudio, bailaría mejor”, agregó.

¿Qué dijo Fiorella Cayo?





Fiorella Cayo no dudó en utilizar sus redes sociales para contar su verdad luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera un video de ella dándose unos apasionados besos en Punta Hermosa, con quien sería su nuevo galán. La bailarina reveló que sienta pena por Rodrigo González y Gigi Mitre, a quienes consideraba amigos.

“Me ha dado una pena enorme ver cómo dos personas que yo consideraba mis amigos... Rodrigo, aunque no lo vea, nos conocemos desde muy chicos. Siempre lo conocí como un chico A1 y buena persona. A Gigi también la conozco hace años porque estudió en mi escuela el curso de actuación y consideraba una chica buena”, dijo la artista peruana.