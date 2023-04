Gigi Mitre lanzó duras críticas contra Jossmery Toledo luego que se filtrara imágenes de la tremenda celebración que hizo por su cumpleaños poco después de protagonizar un escándalo de infidelidad al ser ampayada besando al futbolista Paolo Hurtado.

La conductora de “Amor y Fuego” no pudo ocultar su asombro al ver a la expolicía feliz disfrutando con sus amigos como si nada hubiera pasado, pese a que su ‘ampay’ provocó el fin del matrimonio del jugador de Cienciano con su esposa Rosa Fuentes luego de 10 años.

“¿Sabes lo que me llama la atención? (...) La vida tiene que continuar y todo pero me sorprende que tenga esas ganas, es que yo (en su lugar) estaría bajoneada, avergonzada, yo, pero ella no sé...”, empezó cuestionando la compañera de Rodrigo González al ver la fiesta que Jossmery Toledo armó en su casa por sus 31 años.

La conductora de espectáculos también deslizó la posibilidad que la expolicía continúe su amorío con el pelotero luego de ser ampayados besándose en Cusco.

“Mira qué feliz está, lo ha hecho adrede. Nadie sabe si al final ellos siguen en contacto. Es más, yo creo que siguen. No la ve ni preocupada, la veo feliz. No tiene remordimiento, no le duele”, cuestionó.