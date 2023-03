Alejandra Baigorria volvió a salir al frente para defender a su padre, el alcalde de Chaclacayo Sergio Baigorria, quien ha recibido una ola de críticas por parte de las personas damnificadas tras las inundaciones, sin embargo, Gigi Mitre, decidió cuestionarla en vivo al considerar que la gestión de su progenitor tampoco empleó medidas de prevención ante los desastres naturales.

La integrante de “Esto es Guerra” estuvo en un enlace en vivo con “Amor y Fuego” y aseguró que su papá continúa trabajando para llevar ayuda a todas las personas afectadas. Al respecto, Gigi consideró que la magnitud de los daños pudo minimizarse si se hubieran ejecutado planes de control de riesgo.

“Todo lo que se pueda hacer en estos días no va a ser suficiente porque se ha desbordado y todo lo que se está haciendo ahorita son primeros auxilios, el agua, la carpa es vital, pero tiene que haber un trabajo de gestión desde cero para evitar que esto suceda porque si no nuevamente lo vamos a volver a ver, entonces cualquier cosa que hagan todos los alcaldes deben ser criticados por qué la gente no se refiere a la alcaldes con nombre y apellido, hablan de la autoridad en general, que no hace nada porque todos los años es lo mismo”, arremetió la conductora de espectáculos.

La compañera de Rodrigo González ‘Peluchín’ no dudó en increpar a la empresaria de Gamarra por defender a capa y espada la gestión edil de su papá y culpar a las autoridades anteriores de la falta de recursos.

“Porque traigas una máquina o baldes para sacar (el barro), o porque lleves agua o le des una ración de comida no es suficiente, la cosa es que se evite, minimizar los riesgos o las desgracias y eso sí es responsabilidad de las autoridades y no lavarse las manos que ‘el alcalde anterior, que el gobierno central, que el gobierno regional’. Toda autoridad tiene que tener un proyecto para evitar que esta situación llegue a estos niveles, la naturaleza no la podemos controlar ,pero si sus consecuencias”, acotó.

¿Qué dijo el papá de Alejandra Baigorria?

En una entrevista con los medios de prensa, el burgomaestre de Chaclacayo fue consultado sobre las personas que lo acusan de inacción frente a los desastres naturales y su respuesta dio mucho qué hablar.

“A ver, díganme qué departamento no está con lluvias, Chosica también, o sea, ¿también es culpa de su alcalde? O sea, todo es culpa del alcalde (...). Eso manifiestan los ignorantes, que todo es culpa del alcalde, nos hemos confiado todos, hasta el presidente, es un desastre natural. ¿Ante un desastre natural qué vas a hacer? ¿Qué harías ante un huaico?”, expresó.