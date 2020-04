La disputa por la tenencia de su pequeño hijo ha llevado al cantante Josimar a denunciar a su exesposa Gianella Ydoña, el pasado sábado 25 de abril, por maltratar a su menor hijo y consumir drogas, tal como señala el parte policial presentado por Magaly TV La Firme esta noche.

Ante esta acusación, la exprotagonista señaló que siente temor de las amenazas del cantante, quien señala tener influencias para lograr la tenencia de su menor hijo; sin embargo, Ydoña asegura también que demostrará que dichas acusaciones son mentira.

“Voy a llegar hasta el último y le voy a demostrar que lo que dice es mentira, con pruebas. Voy a hacer que pague todo lo que está haciendo porque está manchando mi nombre por unos celos ridículos, porque no es feliz con la mujer que tiene”, sostuvo Gianella.

A su turno, Magaly Medina le explicó a Gianella que Josimar “te ha denunciado en la comisaría especializada en delitos de la violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables porque te encontrabas en un local social para libar bebidas alcohólicas en Barrios Altos, y que varios días antes recogió a tu hijo desaseado. Señala que tú te dedicas al consumo de sustancias tóxicas, drogas, descuidando al menor agraviado. Dice que es víctima de violencia psicológica”.

Ante esta acusación, la expareja del cantante aseguró que “eso es falto, es todo lo contrario, él es el que ha abandonado a su hijo, no lo llama, no lo mantiene, como yo lo hice público. Mi hijo está sano. Ese local es en mi casa, el vio un estado en que celebramos con mi mamá y usó eso para denunciar. Vino la policía y sí, efectivamente, estaba celebrando con mis familiares y no hay problema con eso”.

En ese sentido, la periodista explicó que la denuncia del Ministerio Público dice que Gianella salió y dejó a su hijo solo. Tu madre les dijo que no te encontrabas en la casa, que fuiste a la casa de tu abuela y cuando fueron a la casa de tu abuela, ella les dijo que tú no habías ido. Fueron a la comisaría y al volver a tu casa saliste y tenías aliento alcohólico.

“Llegué antes del toque de queda a mi casa. Ellos han llegado 6:30 y yo ya estaba con mi hijo. Por salir 10 minutos ya estaba abandonando a mi hijo, no es así", refutó Ydoña.

Finalmente, la madre del hijo de Josimar aseguró que está dispuesta a pasar el examen toxicológico que ha pedido el Ministerio Público. “Todo eso lo voy a hacer. El está manchando mi imagen diciendo que soy una drogadicta. Me haré todos los exámenes necesarios”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Alondra García Miró: “Paolo Guerrero está orgulloso de mi trabajo"

Alondra García Miró: “Paolo Guerrero está orgulloso de mi trabajo en Te volveré a encontrar”