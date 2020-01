Gianella Ydoña no quiere saber nada de Josimar Fidel, su todavía esposo y quien recientemente compartió una fotografía junto al pequeño hijo de ambos y su nueva pareja.

De acuerdo con la ex 'protagonista’, jamás en su vida volvería con el cantante. “No sabe lo que es tener una familia, hace hijos y luego los abandona", sostuvo.

Así mismo, negó que su hijo viva con el salsero y dijo no estar de acuerdo con que el salsero exponga a su hijo. “No me molestó. Pero no está bien que él quiera confundir a mi bebé. Si mañana cambia de mujer, como siempre, mi hijo estará confundido", escribió.

Como se recuerda, el salsero declaró hace pocow que su actual pareja es la mujer de su vida y con la que quiere formar una familia, pese a que la bailarina tiene solo 20 años. “Estoy feliz con ella, me siento tranquilo, me apoya en mi carrera”, sostuvo.