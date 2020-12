Gianella Ydoña, expareja de Josimar, abrirá su cuenta de OnlyFans con alto contenido para adultos.

Con más de 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Gianella Ydoña —expareja del cantante salsero Josimar— anunció a través de sus redes sociales que “pronto” abrirá su cuenta de OnlyFans, un sitio web de entretenimiento para adultos donde se publican fotografías o videos con contenido sexual.

Gianella Ydoña tiene acostumbrado a sus seguidores a mostrarles fotografías atrevidas y la última vez fue vestida como una colegiala.

“Siempre dirán algo de mí. Estoy preparada para todo”, escribió ’la protagonista’, canción que hizo Josimar dedicado a ella.

Gianela Ydoña, expareja de Josimar.

Gianela interactuó con sus seguidores y respondió algunas preguntas en IG. Al ser consultada sobre una posible reconciliación con Josimar ella respondió un rotundo no. “Solo quedan los recuerdos”, escribió y compartió una foto de su boda con el salsero.

Otra de las preguntas fue “¿para cuándo el OnlyFans?”, a lo que ella respondió “pronto”. Su respuesta fue celebrada por sus seguidores.

Gianella Ydoña.

FIN DE SU RELACIÓN CON JOSIMAR

El fin de su relación con Josimar Fidel estuvo llena de acusaciones de agresión y abandono de su hijo. A fines de abril, Gianella y su exsuegra tuvieron un altercado y llegaron a episodios de violencia.

“Josimar eres un cobarde. No sabes lo arrepentida que estoy y toda mi familia por haberme metido contigo, por haberte dado un hijo. Pero con todo esto, Jostin es solo mío y no permitiré que comparta con estas criminales que son tus empleadas”, escribió en ese entonces.

También acusó a Josimar de armar todo para quitarle a su hijo. “Juro por lo más sagrado que tengo que necesito apoyo, me están haciendo una trampa. Josimar quiere quitarme a mi hijo y, como no tiene motivos, está creándolos, está mandando a que me hagan daño y a mi familia y no piensa que su hijo vive aquí conmigo”, agregó.

