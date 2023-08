Mientras Rodrigo Cuba continúa asegurando que sigue enamorado y que buscará retomar su relación amorosa con Ale Venturo, el futbolista vuelve a estar en aprietos tras ser expuesto por modelo Gianella Rázuri, con quien fue ampayado a inicios de junio.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ se comunicó con la exreina de belleza para consultarle sobre las fuertes declaraciones del futbolista, quien calificó como error su ‘ampay’.

La modelo se mostró incómoda y lejos de responder, pidió públicamente que el pelotero deje de estar pendiente de lo que publica en su cuenta de Instagram, pese a que ya no se siguen en esta plataforma.

“Ni enterada si se ha referido a mí porque como tú sabes, yo no veo espectáculos. Lo único que me gustaría es que me dejen de involucrar en este tema, y a él que deje de ver mis historias más aún si no nos seguimos. Un poquito de por favor”, cuestionó.

(Foto: ATV)