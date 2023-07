Cristian Rivero invitó a la psicóloga Lizbeth Cueva para el segundo capítulo de su podcast de bienestar, y juntos abordaron sobre el incremento de divorcios y separaciones a causa de las infidelidades, el cual llegó al 77% entre el año 2020 y lo que va del 2023.

Durante la entrevista, el actor y presentador terminó recordado el motivo que provocó el fin de algunas de sus relaciones pasadas: “Yo me victimizaba, hacía de todo para que terminaran conmigo y cuando terminaban conmigo decía: “ella fue, no fui yo”, señaló.

Cristian también admitió que antes era muy desconfiado en las relaciones. “Yo he estado en relaciones donde no tenía mayor motivo para desconfiar, pero desconfiaba, no tenía motivo o evidencia, pero desconfiar, quizá fue un tema de inseguridad”, acotó.

Finalmente, Cristian Rivero confesó que actualmente lleva terapia de pareja para mejorar la relación sentimental que lleva con Gianella Neyra, con quien tiene un hijo de ocho años.

“Yo soy pro terapia, tengo terapia de pareja, no porque esté mal, sino porque considero que hay momentos en donde nos trabamos y necesitamos poder llegar a acuerdos y ver cosas que no estamos viendo en la otra persona. Cuando hay estas peleas, estos argumentos, uno trata de convencer al otro de que uno tiene la razón. Acá el tema es buscar a alguien que desenrede esto y nos haga ver cosas que no estamos viendo. Pero es cierto, uno siempre trata de convencer al otro que tiene la razón”, acotó.