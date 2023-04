La actriz Gianella Neyra sorprendió a sus seguidores al recordar los complicados momentos que vivió debido a problemas en su economía, el cual la llevó a no tener nada en el bolsillo.

La conductora de televisión, quien se encuentra promocionando su nueva película ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’, contó en una entrevista con Trome que pasó necesidades debido a la falta de dinero, y que este episodio de su vida le enseñó la importancia de ahorrar.

“Me ha sucedido que había sido protagonista y no tenía nada en el bolsillo. He pasado de ganar mucho dinero a estar en la bancarrota. (¿Cuál es la lección?) Ser ahorrativa. Porque tienes trabajo por 4 o con suerte 6 meses. Estás constantemente expuesto al desempleo”, contó la actriz.

La novia de Cristian Rivero narró que la época más complicada fue cuando decidió estudiar y no tenía trabajo. La falta de dinero la llevó a endeudarse con el pago de servicios básicos en su hogar.

“Decidí estudiar 2 años. Estaba con una mano atrás y otra adelante. Como la luz y el agua te los cortan después de dos meses sin pagar, cumplía un mes con uno y al siguiente con el otro servicio”, contó.