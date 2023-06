Por todo lo alto. La película peruana ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’ alcanzó el millón de espectadores, convirtiéndose así en el primer estreno nacional en superar esta cifra en 2023. Para celebrar el logro Gianella Neyra, productora del filme y una de las protagonistas de la película dirigida por Ani Alva Helfer , conversó con Perú21 para revelar sobre sus nuevas metas en la industria cinematográfica.

¿Habrá secuela de ‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada’?

Todavía no sabemos, aunque nos lo están pidiendo. Las personas que salen del cine (tras ver ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’) tienen todas las ganas de que hagamos más películas como esta, pero todavía no sabemos. Estamos esperando que el filme cumpla su ciclo. Todavía está en cines, todavía estamos en las salas, todavía sigue yendo mucha gente a las salas, así que todavía ‘Soltera, casada, viuda, divorciada 1’ tiene para más rato.

La película peruana protagonizada por Gianella Neyra, Katia Condos, Patricia Portocarrero y Milene Vásquez ya es el estreno nacional más visto del 2023.

La película la rompió en la taquilla a diferencia de otras cintas peruanas

La verdad, es algo muy bueno. Después de la pandemia a nivel mundial hubo un bajón con respecto a la cantidad de espectadores que iban al cine, la gente se acostumbró mucho a las plataformas (de streaming), y ahí también empezaron a presentar propuestas increíbles. Honestamente, no esperábamos esto con la película, pero creo que es un respiro y una sensación de aire fresco para todos los que hacemos cine porque queremos que la gente regrese a las salas y vuelvan a disfrutar de las películas. La verdad que no lo esperábamos, pero estamos muy felices por la acogida. Incluso hay personas que han ido más de una vez y eso nos parece alucinante. Todos los que hemos hecho la película estamos realmente maravillados.

Pero la piratería sigue siendo un problema en el Perú y esta no es excepción.

Yo siempre digo ‘ve al cine’. La experiencia del cine no se compara con nada, es una sensación increíble como pocas. Lo otro no es algo que me preocupa (la piratería).

Tú empezaste en este rubro desde muy joven, fuiste actriz, conductora y ahora productora de cine. ¿Qué dificultades tiene una mujer en este medio?

Existen lugares donde hay roles que son complicados para las mujeres, pero no solamente en mi área, sino en muchas otras. Venimos de una sociedad machista, pero cada paso que pueda dar una mujer abrimos camino para otras. Además, a mí me gusta enfocarme en seguir motivando a más mujeres y creo que debería ser una responsabilidad para todos el generar buenos ejemplos a lo largo de la vida.

¿Te consideras un ejemplo a seguir?

Creo que de alguna manera todos estamos relacionados los unos con los otros, si no todos seriamos pequeñas islas. Por ello, tenemos que ser conscientes de lo que uno hace afecta al otro de manera positiva o negativa. Por eso debemos ser más responsables y amables con los otros.

El filme es dirigido y protagonizado por féminas.

Pero en el rubro en el que estás es bastante competitivo. ¿Tuviste algún conflicto con algún personaje de la televisión peruana?

Yo trato de poner mi energía en mi chamba y concentrarme en ella, si hay que hablar de algo sería de mi trabajo. El resto me es absolutamente aburrido.

Tú ingresaste al medio muy joven y no cambiaste tu forma de ser, tus fanáticos te reconocen por tu humildad.

Como artista no considero que tengamos que ser soberbios porque es nuestra chamba, es lo que hemos estudiado, es por lo que nos esforzamos y algo que tiene en particular este trabajo, pero uno no es más o menos que otro. Además, desde niña tuve a mi familia cerca y amigos del barrio que no les importaba cuánto rating hiciera, seguían llamándome con el mismo apodo de toda la vida. Agradezco poder vivir de mi trabajo y estar enamorada de ello.

Eres actriz, conductora de televisión y productora. ¿Qué más te falta hacer en el medio?

Estamos bien con eso, creo que es más que suficiente. Hay muchas cosas que aún tengo que seguir aprendiendo en cada una de esas facetas. El camino es largo y lo que busco en cada proyecto es seguir retándome.

¿Tienes amigos en televisión?

Sí, tengo varios amigos actores con los cuales compartí un montón de trabajos. Tengo 27 años actuando y he cosechado varios. Soy muy afortunada de tenerlo porque son gente muy chévere y con los que aprendo mucho. Eso es lo bonito de nuestro trabajo, donde conoces gente valiosa.

AUTOFICHA

“Mi nombre es Gianella Karina Neyra Magagna. Nací el 2 de mayo de 1977. Soy de signo Tauro”.

Mi plato favorito es el arroz con pollo con papa a la huancaína. En mis tiempos libres me gusta ir al cine”.

“Mi lugar favorito del Perú es el norte, me encanta, pero no siempre tengo tiempo de ir, por lo que amo que tengamos la playa cerca en Lima”.

