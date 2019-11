Gianella Marquina no se quedó callada. Luego que su hermana Samahara Lobatón criticará duramente a Melissa Klug, la joven se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

Por intermedio de una historia, Gianella pidió a sus miles de seguidores que “por favor” no la involucren en los problemas entre su mamá y Samahara.

Asimismo, la estudiante de Derecho señaló que “cada quien es dueño de su propio destino y el karma que se genere”.

“Por favor a mí no me vengan con vainas y mucho menos a comentar en mis fotos cosas que no tienen sentido. Yo cumplo siempre como hermana aconsejando y bueno cada quién es dueño de su propio destino y el karma que se genere. Eso es todo lo que diré, gracias”, escribió.

En otro mensaje, Marquina añadió: “Hay 2 cosas que no van definitivamente conmigo, las mentiras y la hipocresía”.

LAS CRÍTICAS DE SAMAHARA

Previamente, Samahara Lobatón salió en defensa de Jefferson Farfán y aseguró que su madre “cansada de los ataques y sus mentiras” de su mamá.

“Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas", señaló.

Además, Lobatón dio a conocer que mantiene una buena relación con Jefferson Farfán.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos, yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite ¡Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros!”, afirmó.

“Yo hablo por mí, porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras, lo reitero: no comparto los ataques que ella hace. Doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”, concluyó.