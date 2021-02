La muerte del actor y productor argentino Osvaldo Cattone ha generado gran conmoción en el mundo artístico, provocando que decenas de famosos se pronuncien al respecto. Uno de los mensajes más sentidos fue el del cantautor peruano Gian Marco Zignago.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el intérprete de “Sácala a bailar” y “Parte de este juego” compartió una fotografía suya junto su madre, Regina Alcóver, y el actor Osvaldo Cattone.

“Hasta siempre Oswaldo. Tu gente, tu Marsano y el Perú que tanto amaste te vamos a extrañar ¡Buen viaje!”, escribió el cantante en su post que ha conseguido casi tres mil reacciones desde su publicación.

Como era de esperarse, el mensaje de Gian Marco obtuvo cientos de comentarios de sus fans, quienes se suman a las condolencias hacia la familia, y remarcaron su admiración por Osvaldo Cattone.

A finales del año pasado, Osvaldo Cattone estuvo internado por ocho días en una clínica local, pero logró recuperarse. Tras ello, ofreció una entrevista a El Comercio, en la que aseguró estar “estupendo de ánimo, de mente, totalmente abierto a la vida y con ganas, como me dijo la doctora, de merecerme vivir unos años más”.

“En mi testamento he puesto que me tienen que cremar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. ¿Para qué estar así? En cambio, el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea”, agregó al reflexionar sobre la muerte.

