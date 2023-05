Gian Marco Zignago llevó a cabo una transmisión en vivo en la cual abordó la importancia de detectar a tiempo el cáncer y compartió su propia experiencia al haber superado dicha enfermedad. Durante la transmisión, el artista reveló que logró vencer al cáncer gracias a una intervención quirúrgica realizada oportunamente, y aprovechó la ocasión para discutir las causas que llevaron a su diagnóstico.

El cantante hizo hincapié en la relevancia de la detección temprana del cáncer y cómo esta puede marcar la diferencia en el pronóstico y la supervivencia. A través de su testimonio personal, el cantante buscó generar conciencia sobre la importancia de estar atentos a los signos y síntomas que podrían indicar la presencia de esta enfermedad devastadora.

“Soy insoportable, soy pedante, soy altanero, no sé, N cosas, jaja. Yo debo confesar que he vivido con rabia mucho tiempo y no es bueno, la rabia y el silencio te enferma, porque yo me he enfermado por rabia, yo siento que me he enfermado por eso, no me he enfermado más allá de mi sistema inmunológico y de mis defensas” , reveló.

Gian Marco dijo que, durante varios meses, atravesó momentos de cólera y un profundo silencio debido a las constantes críticas que recibió tras un desplante a un reportero de “Amor y Fuego”. El artista confesó que estos eventos contribuyeron a su estado emocional y reflexionó sobre la necesidad de enfrentar los desafíos de la vida de manera positiva y constructiva.

“Recuerdo en esa época estaba solo en un hotel, muy mal, llorando con un dolor en mi pecho y en mi corazón y de repente, empiezo a recibir insultos por internet de la nada, no sabía qué pasaba, y resulta que alguien salió diciendo que no había firmado un autógrafo”, recordó.

Por último, le recordó a las personas que no tengan miedo de acudir al hospital y someterse a chequeos médicos para poder prevenir cualquier enfermedad.





