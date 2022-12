Luego de recibir una ola de críticas al ser acusado de humillar a un reportero de “Amor y Fuego”, Gian Marco vuelve a acaparar las portadas de los medios de espectáculos tras lanzar insultos para responderle a sus detractores en pleno concierto en Trujillo.

El intérprete de “Sácala a bailar” hizo un alto a su show para defenderse de sus críticos y aseguró que las personas deberían enfocarse en su propia vida en lugar de preocuparse por los demás, esto en clara referencia a los comentarios que hizo Rodrigo González cuando habló sobre su separación de Claudia Moro.

“En verdad, hasta los huevos, la gente en este país merece mejores cosas, la gente merece dedicarse a su vida, la gente merece mejores ejemplos. Saben una cosa, no se fijen en los demás, fíjense en ustedes, de eso se trata esta vida de fijarse en ustedes y en su vida, nadie más. Me dedicaré a hacer música toda mi vida, nunca, nunca voy a dejar de hacer música”, señaló el artista.

En otro momento, Gian Marco no pudo ocultar su incomodidad y lanzó groserías en pleno show para dejar en claro que no piensa dejar la música, pese a que a algunas personas les importe más su vida privada.

“Me dedicaré a hacer música toda mi vida, nunca, nunca voy a dejar de hacer música. (…) A toda la gente que trabaja día a día para llevar plata a su casa, para velar por su familia, por sus pensamientos y por su amor, por eso me fuck*** defiendo y me defenderé toda mi fuck*** vida”, sostuvo evidentemente indignado.

Con palabras bastantes subidas de tono, el artista también agradeció de manera sarcástica a todas las personas que lo critican constantemente en las redes sociales.

“Gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que me han escrito cosas buenas, a todos los que me han escrito las cosas más horribles en toda mi vida, gracias a la gente me hizo el daño más absoluto que se pueden imaginar. Lo único que hago es música y para eso vine a este mundo. Es hora que este país despierte por una put* vez, despierten por favor, despierten, no se dejen llevar por la gente que no tiene sentido, que no tiene nada qué decir, ustedes tienen mucho más que decir que lo que pasa en las redes, porque lo que pasa hoy día es la vida real, sin filtros, sin nada, de eso se trata esta vida, sino me pondría pelo en todo caso”, dijo Gian Marco.

