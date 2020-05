No se calla nada. Vanessa Terkes habló sobre la posibilidad de una relación entre George Forsyth, su exesposo, y Alejandra Baigorria, quienes se han lucido juntos en jornadas contra el coronavirus en el Perú.

“Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto... ¿Ya vienen las elecciones, no? (risas) mejor calladita me veo más bonita”, señaló la actriz a Trome.

Recientemente, el alcalde de La Victoria no descartó que “podría pasar algo más” que una amistad con la chica reality y ella, en correspondencia, habló de su admiración por el burgomaestre.

Vanessa Terkes se refiere a posible romance entre George Forsyth y Alejandra Baigorria (Foto: Instagram)

SOLTERA PERO CON PRETENDIENTES

En torno a los trámites de divorcio con Forsyth, la artista manifestó que la gestión se paralizó debido a la pandemia. “Pero yo estoy feliz y tranquila, tengo salud, trabajo, mi hija estará conmigo, estoy bendecida por todos lados”, expresó.

Tras su separación sentimental con George Forsyth, Vanessa Terkes todavía no ha reiniciado su vida amorosa pese a los pretendientes que se han presentado en su camino.

“Nunca faltan (pretendientes) y nunca sola, nada más que ahora voy con calmita, no hay prisa”, explicó y agregó finalmente que si inicia una nueva relación, guardará la privacidad del caso.

