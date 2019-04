¿George Forsyth y Vanessa Terkes se separaron? El alcalde responde así

Antes los rumores de separación de la actriz Vanessa Terkes , su esposo George Forsyth salió al frente para aclarar que anda tan ocupado con sus labores en la municipalidad de La Victoria que no sabía de las especulaciones.

"No me habían llegado esos comentarios. Recién me lo has traído tú. La verdad que ando tan metido (con la alcaldía) que ni siquiera prendo la TV porque no tengo tiempo para ver eso", declaró el alcalde de La Victoria a las cámaras de 'Válgame Dios'.

Asimismo, el exarquero de Alianza Lima aseguró que se encuentra muy bien con Terkes y reveló cuál es la clave para mantener una buena relación con su esposa.

" Estamos bien. Vanessa tiene mucha calle. Eso es algo que siempre cae muy bien y que se le reconoce muchísimo. A mí me criaron con humildad y siempre trato de buscar a alguien que sea parecido", dijo Forsyth.



George Forsyth se refiere a los rumores de separación de Vanessa Terkes. (Latina)

TE PUEDE INTERESAR: