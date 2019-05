George Forsyth y las mujeres que robaron su corazón [GALERÍA]

Ayer, Vanessa Terkes y George Forsyth anunciaron su separación definitiva. Pese a que tenían menos de un año de casados, la pareja tomó la decisión de poner un punto final a su relación.

En declaraciones exclusivas a Perú21, el alcalde de La Victoria admitió que el trabajo, al que se ha dedicado con alma, vida y corazón, le pasó la factura.

“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, precisó.

LOS AMORES DE FORSYTH

Antes de incursionar en la política, George Forsyth era conocido por su carrera como arquero de Alianza Lima y sus romances con distintas modelos del medio local.

AÍDA MARTÍNEZ: En 2014, durante su participación en 'El Valor de la Verdad', la modelo arequipeña reveló haber sido pareja del exportero blanquiazul.

CLAUDIA RAMÍREZ: Su relación pública más duradera y formal. Con la modelo colombiana, Forsyth tuvo su romance más recordado por las cámaras de televisión.

Luego de la primera ruptura oficial , ambos volvieron a retomar su romance en 2015, pero finalmente terminaron la relación nuevamente.

STEPHANIE VALENZUELA: En 2016, la modelo reveló tórridos episodios de sus tormentosa relación con el exarquero de Alianza Lima.

VANESSA TERKES: Ambos se conocieron durante el reality 'El Dorado' y, meses después de anunciar su relación, se casaron por religioso. Tras unirse en una ceremonia religiosa en setiembre del año pasado, la mediática pareja anunció el fin del matrimonio ayer.