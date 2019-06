George Forsyth tras denuncia de Vanessa Terkes: "Jamás voy a hablar una sola palabra de una mujer"

George Forsyth guardó el silencio en torno a la denuncia por violencia familiar y psicológica que le interpuso su todavía esposa, la actriz Vanessa Terkes.

En comunicación con la periodista Milagros Leiva, el alcalde de La Victoria manifestó que sus problemas maritales corresponden a su vida privada y a los tribunales.

"Eso se va a definir en un juzgado, como corresponde. Mi vida personal queda en el ámbito personal, entiendo que esos chismes, eso lo dejemos para los programas de farándula que seguramente están detrás de toda esa información", precisó Forsyth Sommer a Milagros Leiva.

El burgomaestre dejó en claro que no hablará sobre Terkes Rachitoff pese a la insistencia de la periodista de ATV. "No tengo por qué hacerlo, eso se ve en el juzgado. Yo tengo mis pruebas, tengo mis abogados y jamás voy a hablar una sola palabra de una mujer, no voy a hablar mal en televisión", señaló el alcalde.

Tras ofrecer estas declaraciones, la máxima autoridad de La Victoria se retiró el audífono de retorno y dejó la comunicación con Milagros Leiva. La periodista, por su parte, indicó que iba a interrogar a Forsyth si solicitó o no un examen toxicológico para su ex pareja.

