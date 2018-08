George Forsyth sobre las críticas a su boda: 'Me casé con Vanessa Terkes por amor' [FOTOS]

Habló fuerte y claro. George Forsyth negó rotundamente haberse casado con Vanessa Terkes para promocionar su candidatura a la alcaldía de La Victoria, distrito al que postula con el partido político Somos Perú .

El ex arquero de Alianza Lima le respondió a su ex pareja Claudia Ramírez y a Tilsa Lozano, quienes calificaron de 'estrategia' y 'burla' el matrimonio civil con el que selló su amor con la actriz.

"Por supuesto que me casé por amor, el matrimonio no es un juego. No estoy al tanto de la controversia, porque todo ha sido alegría. Estoy seguro de que todos se han divertido, hemos reflejado puro amor, pero siempre habrá (personas malintencionadas)”, declaró Forsyth a Trome.

El futbolista aseguró que nadie "empañará su felicidad" con comentarios negativos y confesó que está coordinando entusiasmado los preparativos para su matrimonio religioso el 15 de setiembre.

"Seguiremos celebrando, estoy entusiasmado, porque (la boda religiosa) es la fiesta con la que siempre soñé desde chico, así que lo disfrutaré al máximo", manifestó.