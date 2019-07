George Forsyth considera "improbable" que la denuncia que presentó Vanessa Terkes en su contra prospere

El alcalde de La Victoria, George Forsyth se presentó esta mañana en RPP Noticias, donde ofreció una entrevista sobre la seguridad vial y el transporte urbano en su distrito.

Como era esperarse, casi al finalizar, George Forsyth no pudo evitar ser consultado sobre la denuncia por violencia psicológica que entabló Vanessa Terkes en su contra.

La periodista Patricia del Río le consultó qué pasará si la justicia encuentra que la denuncia de su aún esposa tiene sustento y el proceso legal que inició en su contra prospera.

"Eso es muy improbable que suceda. Igual me estoy presentando como cualquier ciudadano y como corresponde, porque vuelvo a decirlo (…) no puede haber impunidad para nadie", indicó inicialmente George Forsyth.

"Yo he ido (al juzgado) y he hecho mis declaraciones, como corresponde y será la justicia quien dictamine (si es o no culpable de lo que lo acusan)", agregó escuetamente el burgomaestre.

George Forsyht considera “improbable” que la justicia encuentre que la denuncia de Vanessa Terkes en su contra tiene sustento. (RPP Noticias)

Como se recuerda, George Forsyth y Vanessa Terkes iniciaron su relación a finales de 2017 y en enero de 2018 anunciaron que se iban a casar. El matrimonio civil se llevó a cabo en agosto de ese año y casi un mes después, se realizó la boda religiosa.

A inicios de mayo de este año, Vanessa Terkes reveló a través de un comunicado que había decidido separarse de George Forsyth, pero no dio más detalles. Unos días después, la actriz denunció al ex futbolista por violencia familiar ante el Ministerio Público.

Vanessa Terkes se ha sometido a una pericia psicológica a cargo de especialistas del Poder Judicial, mientras que George Forsyth ya presentó las pruebas de su defensa en el juzgado. Ahora solo queda esperar para saber la decisión de la justicia en este polémico caso.