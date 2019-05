"El trabajo nos complicó". Esta y otras frases de Forsyth tras su ruptura con Vanessa Terkes [ENTREVISTA]

Vanessa Terkes sorprendió ayer a todos al revelar la separación definitva con su aún esposo George Forsyth. En comunicado, la actriz dio a conocer el fin de su relación con el alcalde de La Victoria.

"A través de este comunicado quiero hacer de conocimiento público que he decidido anunciar mi separación con el señor George Forsyth Sommer. Siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar, lamentablemente asuntos muy internos y privados de la pareja, hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional", señala el oficio de la artista.

Consultado por Perú21, Forsyth admitió en exclusiva que el trabajo, al que se ha dedicado con alma, vida y corazón, le pasó la factura.



El joven burgomaestre dijo que aunque con mucho dolor, continuará con su labor al frente de la comuna victoriana.

“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, respondió ante nuestro llamado telefónico.