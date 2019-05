George Forsyth canta en homenaje a Diosdado Gaitán Castro tras ruptura con Vanessa Terkes

El alcalde de La Victoria George Forsyth reapareció en el homenaje al folclórico Diosdado Gaytán Castro en el Club Huancayo, el último sábado. El burgomaestre incluso dedicó la canción 'Triciclo Perú', de Los Mojarras', al artista ayacuchano.

"No me has podido hacer más roche... hermano, te quiero", le dijo Forsyth a Gaitán Castro tras finalizar su interpretación en el escenario donde se le vio muy animado.

Al parecer, el burgomaestre intenta así superar su ruptura matrimonial con la actriz Vanessa Terkes, con quien se casó hace ocho meses y en medio de su elección como autoridad edil de La Victoria.

Recordemos que en el comunicado que envió Terkes a los medios, ella manifestó que "siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar... lamentablemente asuntos muy internos y privados de la pareja, hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional".

En tanto, el también exarquero de Alianza Lima manifestó que la falta de tiempo enfrió su relación sentimental con la actriz peruana. "Este periodo de trabajo extremo nos complicó. No lo he interiorizado aún, pero todo esto es muy duro", expresó.