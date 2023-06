La ex bailarina Génesis Tapia se presentó ayer en ‘Mande Quién Mande’ y reveló que en un chat reciente con Ale Venturo, ella le confirmó que el Gato Cuba le había sido infiel en una oportunidad.

La también estudiante de derecho señaló que Ale fue quien empezó la conversación para que le explicara ciertas cosas, en las que ella le mencionó que no era justo que se le culpara de algunas situaciones.

Asimismo, Génesis habló sobre lo que en realidad pasó entre la empresaria y el jugador de fútbol. “Nunca se corroboró una infidelidad (en el ampay de Rodrigo en Piura), pero Alexandra Venturo me corroboró que hubo una infidelidad, me corroboró que no solo hubo una infidelidad sino que se fue de la relación por presión de su familia, por parte del padre y la madre de Rodrigo Cuba”, declaró en vivo.

Como se recuerda, el Gato Cuba fue captado en octubre del año pasado en una fiesta en Piura bailando sensualmente con una joven, cuando Ale Venturo estaba embarazada. Génesis calificó de inadecuado este comportamiento de Rodrigo, pues él estaba en una relación.





