Génesis Tapia reveló que se encuentra en un proceso de divorcio con su esposo Enrique Márquez. La modelo aseguró que, tras siete años de matrimonio, decidieron dar por terminado su vínculo romántico.

La información sobre el fin del matrimonio fue publicada en el perfil oficial de Génesis, quien aseguró que, de ahora en adelante, solo mantendrá una relación de padres con Enrique Márquez.

“Quiero comunicar que después de 7 años de matrimonio que con el Sr. Segundo Enrique Márquez Arevalo, mi matrimonio, está irremediablemente destruido. Nos verán juntos porque tenemos dos hijas pequeñas, una de ellas con complicaciones de salud y su ausencia puede afectar su proceso de recuperación” , se lee al principio.

Además, la modelo aseguró que no dará más detalles ni explicaciones sobre la separación y afirmó que seguirá adelante con sus cosas.

“Me toca secarme las lágrimas y luchar por lo que amo sola, como siempre lo he venido haciendo, quiero dejar en claro que sentimentalmente me encuentro en un proceso de divorcio. No diré más del tema” , agregó finalmente.