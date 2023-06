A través de las cámaras de Amor y Fuego, Rodrigo Cuba mandó un fuerte mensaje contra Melissa Paredes señalando que ella no tiene por qué meterse en los asuntos entre él y Ale Venturo.

“Melissa no tiene nada que ver, son temas entre Ale (Venturo) y yo”, señaló el futbolista en el adelanto de hoy del programa ‘Amor y Fuego’.

Y es que ambos causaron polémica al ser captados juntos el último fin de semana en un centro bancario e, incluso, Ale visitó al ‘Gato’ en su departamento, según mostró un video grabado por Magaly. Hasta el momento, ninguno de los dos ha declarado sobre el tema, pero su acercamiento parece innegable.

Por otro lado, Melissa Paredes no se ha mantenido en silencio, pues los últimos días salió a hablar sobre ellos en distintos programas, sobre todo, en respaldo de Ale Venturo.

No obstante, ante los rumores de la reconciliación, Melissa declaró ayer en ‘Amor y Fuego’ que a partir de ahora se quedará callada: “Me he tomado un par de copas y lo mejor es que no opine”, concluyó.

