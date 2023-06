Gaela Barraza , hija del popular ‘Tomate’ Barraza y la exmodelo Danuska Zapata , señaló que su triunfo en el certamen internacional de belleza que se realizó en Punta Cana fue con mucho sacrificio y apoyo de sus padres quienes la ayudaron a superar las críticas desde su participación en el Miss Perú La Pre. Incluso, la reina de belleza reveló que el próximo año estudiaría en el extranjero.

La modelo señaló que ella apenas cumplía 14 años cuando fue una de las ganadoras del Miss Perú La Pre junto a Kyara Villanella, Alondra Huárac y Mía Loveday. Ante ello, las críticas no se hicieron esperar y acusaron al certamen de estar planificado.

“A mi mamá le daba mucho miedo las críticas y cuando salió el tema del Miss Perú la Pre me dijo: ‘ves ahora tienes doble responsabilidad ‘, lo bueno es que ella siempre estuvo conmigo y me ayudó bastante a pasar por ese mal momento. Ahora ella está feliz con este logro”, dijo Gaela Barraza en diálogo con Trome.

La reina de belleza contó que no la pasó nada bien tras las críticas que recibió por ser hija del popular ‘Tomate’ Barraza y la exmodelo Danuska Zapata. “Estuve cansada, triste, pero otra parte de mí estaba feliz porque sabía que había ganado y representaría a mi país, pero las críticas eran demasiado y las personas adultas no piensan sobre cómo se iba a sentir una adolescente de 14 años, no se pueden igual con una menor de edad, es injusto y deberían tener más empatía”, mencionó la Miss Teen Model World 2023.

SOBRE SUS ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

“Mi mamá es una de mis mejores amigas, ella es bastante disciplinada y ahora me está haciendo estudiar inglés. Siento que me va a servir bastante porque está pendiente estudiar allá el próximo año”, reveló Gaela.

“Estoy en cuarto año, para el siguiente paso a quinto y estamos viendo opciones como la universidad o si me voy allá o quedarme en el Perú... Me gustaría ser administradora de empresas y tener mi propia marca de maquillaje”, agregó.

