Luego del incómodo momento que pasó en una discoteca, donde fue acosada sexualmente por un sujeto mientras animaba un show, Gabriela Serpa se mostró indignada por la falta de respeto de un sujeto que se había acercado a tomarse una foto con ella.

“Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse... Si me hubiera dado cuenta antes, le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida”, aseguró la modelo.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque. Esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos; y le dije: ‘¿Qué te pasa?’. Ahí reaccioné y lo sacaron... Fue una falta de respeto de esa persona”, agregó Serpa.

Gabriela Serpa pasa incómodo momento

Cabe recordar que el incómodo momento fue captado en video y rápidamente se hizo viral en las redes sociales, tras lo cual también recibió comentarios desagradables en las redes.

Cabe destacar que hace poco, la cantante Linda Caba también sufrió de acoso cuando un sujeto la besó en pleno concierto.

