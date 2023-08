Andrés Hurtado volvió a desatar polémica en ‘La Casa de Magaly’ tras ningunear a Gabriela Serpa. Tras ser minimizada, la actriz de ‘JB en ATV’ expresó su indignación y decidió responderle al presentador de televisión.

En uno de los episodios del reality de Magaly Medina, ‘Chibolín’ le recomendó a Alfredo Benavides recapacitar sobre sus sentimientos hacia la modelo para no arriesgar su carrera artística de 30 años.

Al enterarse lo que había comentado ‘Chibolín’ por sus compañeras, Gabriela Serpa expresó su incomodidad y dejó en claro que su ingreso al ambiente artístico había sido gracias a su trabajo y no por involucrarse sentimentalmente con terceros.

“Lo que dijo el señor Chibolín, que tú tienes 30 años y estás con Gabriela. Yo no escuché, pero las chicas me comentaron (...) Está tratando de minimizar, (como diciendo) que no se dedique tanto a ti porque esa chibola pulpina recién empieza”, empezó cuestionando la actriz cómica.

Gabriela Serpa continuó defendiendo su trayectoria tras ser minimizada por el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés. “¿Está minimizándome? Estoy aquí por el sudor de mi frente no por el sudor de mi trasero”, expresó evidentemente molesta.