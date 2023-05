El conflicto entre Gabriela Herrera, ex participante de “El Gran Show”, y Patricio Parodi, reconocido chico reality, sigue en curso después de que este último manifestara que el ingreso de Herrera al programa “Baila conmigo” de “Esto es guerra” fue con el propósito de generar polémica.

La tensión entre ambos se desencadenó cuando Parodi hizo comentarios controvertidos sobre la participación de Herrera en el programa de baile. Sin embargo, la bailarina decidió defenderse y no quedarse callada, recordando a Parodi que su popularidad en el ámbito de la farándula local se debió, en parte, a su exrelación con Sheyla Rojas.

“La verdad es que es bien conchudo porque creo que, la gente tiene memoria, y me pareció bastante desubicado su comentario. Sobre todo al decir que si no fuera por pelearme, estaría viendo la televisión en mi casa. En todo caso, Patricio le debería agradecer a Sheyla, porque si no fuera por ella, no lo recordarían” , dijo la bailarina al portal Infobae.

Además, Gabriela Herrera opinó sobre Luciana Fuster, la actual pareja de Patricio Parodi, quien le restó importancia a la entrada de la bailarina al reality.

“Lo que pasa es que las verdades duelen y al parecer le dolió bastante. Yo tengo la culpa que su pasado la condene y como le dije, prefiero que algunas me quieran o me desprecien por ser directa y sin caretas a que me odien a nivel nacional por no tener código por quitarle el marido a mis amigas ”, agregó.