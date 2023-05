Gabriela Alava rompió su silencio y decidió contar detalles del escándalo callejero que tuvo con Jean Deza en los exteriores de su vivienda. La modelo habló para el programa de Magaly Medina y explicó por qué decidió irse con el futbolista pese al altercado.

Según contó en el programa de espectáculos, el jugador del Cienciano del Cusco habría armado un escándalo en su domicilio no precisamente para reclamarle sus cosas, sino para conversar con ella e intentar retomar su relación.

“Él quería conversar, aclarar los temas. (¿Te ha pedido volver ese día?) Sí ”, respondió Alava frente a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.

En otro momento, la ex del Jean Deza reconoció que accedió a conversar con el deportista luego del altercado porque quería evitar que el escándalo llegue a los medios de comunicación.

“Cuando él me quita las llaves y yo lo sigo es porque yo trataba de tranquilizarlo. (…) Él sabe que a mi no me gusta el escándalo. (…) Me da pena, en el momento me dio cólera, pero luego me dio tristeza. Sé que está mal, sé que tiene problemas, me da pena que él solito se esté poniendo la soga al cuello”, añadió.