Frida Sofía no quiere saber nada más de Alejandra Guzmán: "Bye mamá"

Frida Sofía envío un contundente mensaje a su madre, la cantante Alejandra Guzmán, a quien acusó de tener una relación amorosa con su exnovio, el modelo Christian Estrada.



La entrenadora fitness ahondó en algunos detalles de la complicada situación que vivió con su madre en diferentes etapas de su vida.

"No desviemos la verdadera razón de mi distanciamiento con Alejandra. Sí, sí, obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia ni de mi vida como figura materna, pero eso ya lo aprendí a aceptar al igual que acepto el hecho de que ella nunca va a cambiar", indicó la modelo.

En otro momento reveló que su progenitora, tras celebrar su cumpleaños en Nueva York, se hospedó con su exnovio en un hotel de la ciudad estadounidense. "Yo pude haber asistido (a su cumpleaños) pero ni me contestó el celular. Prefirió estar con él, mi exnovio, esconderlo y pues ya se sabrá", indicó Frida Sofía.

La mexicana aclaró que no está buscando publicidad al denunciar a su madre. "Pero esto sí es un circo, pero aquí ya no me hago la payasa como siempre... no hago esta cag*** para brillar...¿pero cómo hago para que suene bonito la cag*** de que tu propia madre te traicione con tu exnovio? y no es la primera vez... no se vale...bye, mamá", expresó.