Tras conocerse que la modelo peruana Stephanie Valenzuela habría sido agredida por su pareja, el actor Eleazar Gómez, el programa “Magaly TV, la firme” se comunicó con su hermano, Frank Valenzuela, para que le cuente detalles de lo sucedido.

En comunicación con el programa conducido por Magaly Medina, el hermano de Stephanie Valenzuela contó que la modelo pasó exámenes médicos y psicológicos tras la agresión de su pareja.

“La situación se dio anteayer… Nosotros vivíamos juntos, y cuando ella empezó la relación, a veces uno quiere privacidad, así que decidí mudarme a otro lugar… La relación tiene desde meses atrás, yo no estuve tan de acuerdo porque lo vi un tipo muy hiperactivo, pero delante de mí nunca demostró una mala actitud, por el contrario, hasta hemos grabado un videoclip, con mi hermana que ahora no sabemos si va a salir”, contó Frank al programa de Magaly Medina.

“Yo conozco a mucha gente acá que me comentó del pasado de este señor y no quise juzgarlo anticipadamente. Hace un mes, cuando conversé con él, le aclaré y le dije bien claro que no iba a juzgarlo por el pasado, pero le dije: ‘lo único que voy a pedir es que cuando tengan un altercado te vayas y no la toques’”, añadió.

Frank Valenzuela se pronunció tras agresiones de Eleazar Gómez a su hermana Stephanie Valenzuela

Por si fuera poco, Frank Valenzuela mostró un video que se lo proporcionó una vecina del departamento donde vivía la pareja. En el clip se ve al actor siendo intervenido por la policía y pide que no lo graben.

“Lo que tengo entendido, y por lo que me contaron los vecinos, es que mi hermana ha gritado fuerte porque la ha mordido e intentado ahorcarla, cuando ha querido escapar le ha roto el pantalón… Al bajar los vecinos la ayudan y llaman a la policía”, precisó el hermano de Stephanie Valenzuela.

