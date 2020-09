El cineasta Frank Pérez-Garland publicó un nuevo descargo en sus redes sociales para negar que haya aceptado “actos de acoso o agravio sexual” contra alguna mujer sin su consentimiento.

Este nuevo pronunciamiento lo dio a conocer a solo un día después de que él mismo admitiera que varias de las denuncias de acoso que se difundieron en Instagram son ciertas y que había “seducido de manera intensa”.

Frank Pérez Garland reconoció haber acosado sexualmente a compañeras de trabajo y alumnas.

En la publicación de este miércoles, Pérez-Garland aseguró lo siguiente:

“Niego tajantemente esas imputaciones. Y vuelvo a pronunciarme solo para aclarar que no he aceptado en ningún momento haber cometido actos de acoso o agravio sexual contra alguna mujer que haya trabajado conmigo o haya sido mi alumna”.

Además, agrega:

“(...) nunca he acosado ni agraviado a una mujer y menos actuado habiendo un no de por medio. En todos los casos, sin excepción alguna, he recibido el consentimiento y anuencia de la otras persona”. Lee su publicación completa:

