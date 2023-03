Con muchos sueños y metas propuestas. La actriz Francisca Aronsson regresó al Perú, luego de casi un año, para el estreno de la nueva película peruana ‘Reinas sin corona’ en el mes de la Mujer, que tiene como fecha central todos los 8 de marzo.

En entrevista con Perú21, la joven actriz no solo compartió sus planes a futuro en su carrera artística, sino también de las críticas y el acoso que recibe en redes sociales a sus 16 años. Ante ello, no dudó en pronunciarse sobre este tipo de comportamiento para dar voz a las niñas y adolescentes que están pasando por la misma situación.

La película ‘Reinas sin corona’ se estrenó oficialmente en el Perú. La producción reúne los casos más sonados de feminicidio en nuestro país, que a su vez conmemora el mes de la Mujer. Ante ello, Francisca resaltó que la cinta intenta motivar a las niñas, adolescentes y madres a denunciar casos de violencia.

“¿Cuántas víctimas se callan en el Perú?. Cuando regresé, a casi un año, he visto que no hemos progresado, la sociedad sigue mantenido este enfoque machista hacia las mujeres. Que las personas vayan a ver la película no significa que deje existir el maltrato en el país, pero al menos podemos tocar el corazón de alguna mujer y hacerla sentir acompañada para dar el paso de denunciar”, señaló Aronsson.

Sesión de fotos en México para la película Reinas Sin Corona. (Foto: Instagam/ fran_aronsson).





“La violencia y acoso no discrimina a nadie”





A sus 8 años, el mundo artístico le abrió muchas puertas, pero a su vez la expuso a las críticas y al acoso en redes sociales a muy temprana edad. “El ciberacoso que recibo es gigantesco, lamentablemente lo llegué a normalizar, pero no debería ser así”.

Sin embargo, a sus 16 años aprendió a sobrevivir en la ‘jungla’ del internet. “Al menos ahora tenga esta madurez para que los comentarios de acoso no me afecten. Pero me pongo a pensar en las chicas que no saben a cómo enfrentarse a este tipo de acoso cibernético porque esto no solo pasa a los famosos. La violencia y acoso no discrimina a nadie”.

“Me da mucha imaginar cuántas mujeres están pasando por una situación así y no saben qué hacer”, agregó.

A sus 8 años, el mundo artístico le abrió muchas puertas, pero a su vez la expuso a las críticas y al acoso. (Foto: Instagam/ fran_aronsson).





“El acento no te define”





Hace unos días, Francisca fue duramente criticada por algunos usuarios, quienes la acusaban de no hablar como peruana. Sin embargo, la actriz decidió aclarar, una vez por todas, porque no tiene un acento marcado. “¿Cuál es el acento peruano?. Hay tanta variedad; por ejemplo, el de la selva, el de sierra, el de Lima y los limeñitos. Hay tanta variedad de acentos en el país, que no logra encasillarse en un estereotipo y eso me gusta del acento peruano”.

“Las personas piensan que he vivido toda mi vida en el Perú, pero yo nací en Suecia y viví los primeros 5 años de mi vida en España. Fue la primera fonética que entró a mi oído. Luego me fui dos años a vivir en la selva de Bolivia, frontera con Brasil. Después fui a vivir con mis abuelos en Suecia, donde solo hablaba sueco, nada de español”, señaló la actriz de madre peruana y padre sueco.

“Las personas piensan que he vivido toda mi vida en el Perú, pero yo nací en Suecia". (Foto: Instagam/ fran_aronsson).

“Yo llegué al Perú a los 8 años y me quedé hasta los 13 años, a partir de esa edad comencé a viajar constantemente fuera del país. El acento no te define, yo amo al Perú, crecí en la faceta más importante de mi vida actoral, las personas me comenzaron a conocer acá. Yo soy peruana y me siento más peruana que la papa y la chicha”.

“La conexión que siento en este país es mágica. La gente no debe pensar que por hablar con otro acento, que inconscientemente se me escapa, no significa que yo no quiero al Perú o soy alienada”, aclaró la actriz tras las diversas críticas que recibió por presuntamente hablar con acento español.

La actriz aclaró, una vez por todas, porque no tiene un acento marcado. (Foto: Instagam/ fran_aronsson).





“Es normal que me recuerden como la ‘Fran’ pequeñita”





La pequeña actriz, ya no tan pequeña, se volvió una adolescente. Aunque algunas personas la sigue recordando en su etapa de niñez a ella no la incómoda.

“Me hace reflexionar sobre cómo el Perú me estuvo acompañando desde los 8 años en este mundo actoral. Es muy especial para mí que el público peruano me siga desde muy pequeña porque me han visto crecer. Es normal que me recuerden como la ‘Fran’ pequeñita es parte de mi proceso, no me molesta”, resaltó.





“Me gustaría en un futuro crear mi productora”





La actriz no dudó en compartir sus planes a futuro y reveló su deseo de no solo seguir creciendo en el mundo de la actuación, sino promoverlo. “Desde pequeña siempre he tenido esas ganas de estudiar algo que tenga que ver con el arte, el cual sigo teniendo porque me encanta la actuación y me quiero dedicar a esto toda mi vida, pero hay cosas más interesantes”.

“Me gustaría en un futuro crear mi productora y lo digo porque sé que se va a cumplir, me lo estoy proyectando. Quiero hacer mis propios proyectos, quiero abrir mi productora y para eso debo estudiar algo de producción, tal vez comunicación. Tengo que decidirme sobre cuál es la carrera que me convendría más”, señaló Francisca tras ser consultada sobre la carrera que desea estudiar.

“Me gustaría en un futuro crear mi productora y lo digo porque sé que se va a cumplir, me lo estoy proyectando". (Foto: Instagam/ fran_aronsson).





Finalmente, la actriz no dudó en pronunciarse sobre en el mes de la Mujer y brindar su apoyo a todas las niñas y adolescentes que se encuentran pasando por acoso cibernético. “Espero algún día vivir en una sociedad donde nos podamos sentir protegidas, escuchadas, aceptadas y no juzgadas. Tal vez pase miles años, pero mientras tanto podamos armar este proceso juntas y apoyarnos entre nosotras. La energía femenina es tan poderosa.

“Cualquier adolescente o niño puede recurrir a mí mandándome un mensaje en Instagram, me escriben un montón, pero si hay la oportunidad de ayudar en algo, soy feliz”.