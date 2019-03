Francisca Aronsson denuncia que fue acosada sexualmente a través de las redes sociales [FOTOS]

Repudiable. La joven actriz Francisca Aronsson , de solo doce años, denunció públicamente haber sido acosada sexualmente por un sujeto que la contactó por Skype.

En entrevista con La República, protagonista de 'Margarita' indicó que un sujeto la llamaba reiteradamente a través de esta red social y que en una oportunidad el hombre le mostró su pene.

"Sucedió el año pasado, un chico me llamaba constantemente vía Skype y cometí el error de aceptar la videollamada y me enseñó su parte íntima. Me quedé traumada, me dio mucha rabia, fue duro", contó.

A partir de esta terrible experiencia, la actriz "solo contesta mensajes abiertos". "He vuelto a ser acosada por el mismo chico, otra vez me llama por Skype, pero lo he bloqueado", agregó.

"Ahora que hasta los congresistas son acusados de acoso, me desanima más. Se siente un poco de frustración, ¡cuándo vas a cambiar, Perú!", manifestó.