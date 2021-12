Tras 11 años de matrimonio, Florcita Polo y Néstor Villanueva atraviesan una difícil etapa en su relación, la cual ha sido catalogada como una “crisis matrimonial” por la hija de Susy Díaz. Luego de varios días, ambos todavía no dan luces de una posible reconciliación, y por el contario, no coinciden en sus ideas. ¿Será que todo está llegando a su fin?

Todo empezó con una visita de Florcita Polo al programa “De Mañana”, donde iban a celebrar sus 11 años de matrimonio; sin embargo, la hija de Susy Díaz no pudo ocultar su pena y confesó la situación que está atravesando con su pareja.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Estamos atravesando una crisis matrimonial muy fuerte. Esperemos tratar de recuperar nuestra relación y si no, seguir adelante por el bien de nuestros hijos”, contó Florcita Polo.

“Yo tengo que seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos al igual que Néstor. Él es un buen papá, un buen hijo, un buen esposo. Esperemos tratar de solucionar las cosas pero no puedo pararme acá y decir que todo está bien cuando no es así. Estamos atravesando por una crisis muy fuerte... esperemos que se solucione y si no, por el bien de nuestros hijos, seguir adelante”, agregó en el programa conducido por Adriana Quevedo.

Flor se confiesa

NÉSTOR RESPONDE

El cantante Néstor Villanueva también fue consultado por lo sucedido en su matrimonio, el cual se celebró a lo grande en una ceremonia televisada en 2010. En el programa “En boca de todos”, Néstor reconoció que sí atraviesa un momento complicado que espera se resuelva pronto.

“Cuando uno empieza una relación tiene en mente tener una relación por muchos años, pero siempre hay piedras en el camino y uno dice ‘parece que hasta aquí no más va a dar’... Pones empeño, pensando en tu familia, pensando en tus hijos y vas hacia adelante. Me quedan muchos años más por continuar con mi esposa (Flor Polo), hasta viejitos”, manifestó Villanueva en conversación con la conductora Tula Rodríguez.

¿QUÉ OPINA SUSY DÍAZ?

Tras la confesión de Florcita Polo, su madre, la siempre polémica Susy Díaz salió al frente para pronunciarse y pedirle a los esposos que piensen bien lo que hacen. Además, la excongresista instó a su hija a que no formalice una separación con el cantante de cumbia.

“Yo quiero que siempre estén juntos porque hay niños de por medio. (…) Han pasado tantas cosas fuertes, y han demostrado es un amor muy fuerte. No estoy de acuerdo que se separen”, sostuvo la artista en una entrevista para “Magaly TV: La Firme”.

“Néstor no quiere ni que lo mencione en televisión, porque le causa problemas a Flor. Cada vez que me preguntan por él tengo que amarrarme la boca. Ellos esconden muchas cosas (problemas)”, indicó.

Susy Díaz se niega a que Florcita se separe de Néstor Villanueva: “Quiero que estén juntos porque estamos en Navidad”. Video: Magaly TV La Firme

¿HUBO INFIDELIDAD?

En los últimos días, uno de los puntos de discusión en los principales programas de farándula ha sido el presunto motivo de la separación de Florcita Polo y Néstor Villanueva. Todo luego que se anunciara que atraviesan una crisis y la participación de la hija de Susy Díaz en el videoclip de Ryogan, donde se da un beso en los labios con el cantante.

Para aclarar lo sucedido, la hija de Susy Díaz llegó como invitada al programa “América Hoy” y contó detalles sobre el videoclip del joven artista. Según dijo, por la pandemia, todas las escenas fueron muy cuidadas, incluso la del beso.

“Ha sido un roce de labios porque nos cuidamos, nos protegemos, que estábamos en pandemia. Esa no es flor”, manifestó Florcita Polo al explicar que todo fue parte de una actuación para el videoclip.

Asimismo, Florcita Polo también contó que ella le informó a Néstor Villanueva que iba a suceder esta escena. “Le comenté y le dije qué iba a pasar, que solo fue un roce de labios. Ni siquiera fue un chape, fue un pico”, concluyó.

