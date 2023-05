Flor Polo estará este domingo en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” junto a Susy Díaz y se enfrentarán a Bryan Arámbulo en una edición especial por el Día de la madre. Previo a su presentación en el programa de Ethel Pozo, la artista aprovechó para llenar de elogios a su progenitora, luego que su expareja Néstor Villanueva amenazara con demandarla por difamación.

“Mi mamá es el motor y motivo de mi vida, yo apoyo mucho a mi mamá y ella, a mí, sobre todo en estos momentos difíciles que he estado pasando, ella es la persona que me motiva a seguir adelante, por ella y por mi familia soy fuerte. Mi mamá es lo mejor que Dios me dio en la vida, más que una madre, ella es una amiga, es mi consejera, ella me dice cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal ”; señaló Florcita.

“Ella me aconseja mucho y yo sigo muchos sus consejos, soy la Flor que soy hoy en día, por los consejos de mi madre. Los consejos más valiosos que mi mamá me ha dado son, nunca mentir y ser siempre sencilla y humilde”, añadió.

Florcita también aseguró que celebrará el Día de la Madre al lado de Susy Díaz, y aclaró que esta fecha seguirá siendo especial este y todos los años pese a su separación del cantante de cumbia.

“Voy a estar al lado de mi mamá, el domingo vamos a estar juntas, vamos a almorzar con mi abuelita, con mis hijos, será un día muy especial. No creo que sea un Día de la madre diferente, creo que será un día especial como todos en los que estoy junto a la mujer que me dio la vida, que amo con toda mi alma, que es mi mamá ”, aclaró.

(Foto: GV Producciones)