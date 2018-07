Florcita Polo recuerda a Augusto Polo Campos con emotivo mensaje

Hoy se cumplen seis meses de la muerte de Augusto Polo Campos , el compositor peruano creador de célebres temas como ‘Contigo Perú’ o ‘Cada domingo a las 12’, quien además es padre de Florcita Polo .

Es por ello, que la hija que tuvo el cantautor con Susy Díaz utilizó su cuenta de Instagram para recordarlo con un emotivo mensaje y una tierna foto en la que también aparecen su esposo y sus hijos.

“Quisiera que sólo fuera un sueño y al despertar tu estés aquí conmigo para abrazarte fuerte y poder darte un beso y contarte todo como siempre lo hacía”, escribió Florcita en su largo post.

“Aún no puedo resignarme a perderte, aún no puedo creer que ya no estés aquí 😣😣 Gracias por cuidarme y estar a mi lado siempre, sé que eres mi ángel y que siempre estarás conmigo como una vez me lo dijiste y sé que donde quiera que estés, siempre estás a mi lado porque yo te siento aquí conmigo en cada momento”, prosiguió.

“Hoy cumples 6 meses de haberte ido para nunca más regresar, ¿sabes cuál sería mi deseo en estos momentos? que exista una escalera que me lleve al cielo para poder abrazarte y poder darte un beso pero sé que eso es imposible. Pero sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, el momento que Dios lo decida”, agregó.

“Te extraño mucho papito!! Te mando un beso hasta el cielo 😘😘 gracias por todo papá...siempre acompáñame y cuídame siempre 👼👼 #teamopapito #mibelloangel #teextraño #mipapito”, culminó el mensaje Flor Polo.



Como se recuerda, Auguto Polo Campos falleció el pasado 17 de enero, a los 85 años, víctima de un infarto debido a la diabetes que padecía.