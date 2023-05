Flor Polo dejó un momento la tensión mediática con su exesposo, Néstor Villanueva, para hablar sobre su vida sentimental. Ella afirma que está muy feliz con su nueva pareja, Luiggi Yarasca, a quien quiere mucho.

“Llegó a mi vida en el momento menos esperado. Me contrataron (en una activación), me cayó superbien. Es una persona muy trabajadora, le gusta salir adelante y me quiere mucho”, contó a Trome.

Sobre sus hijos y Luiggi, Flor aclaró que no los conoce todavía, pero que ella sí a su familia y la adoran. Declaró que su prioridad son sus hijos y que chambea “todo terreno” para darles lo mejor.

A sus 37 años, Flor sostiene a Trome que ha vuelto a nacer y que de los errores se aprende, por lo que ahora solo aceptaría a alguien que le sume y motive para seguir adelante.

Florcita estuvo un año y medio soltera, lo que consideró como un tiempo para reencontrarse con ella misma. “El amor llegó en el momento que menos lo esperé. En realidad, tengo derecho a rehacer mi vida y ser feliz”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO