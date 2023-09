Tras su divorcio con Néstor Villanueva y luego de lucirse con su nuevo galán Luiggi Yarasca, Florcita Polo continúa sorprendiendo a sus seguidores al mostrar una renovada figura en sus redes sociales.

La hija de Susy Díaz no tuvo ningún problema en mostrar detalles de su recuperación y de los resultados de sus nuevas cirugías estéticas.

"Nada es fácil en esta vida, pero somos fuertes y lo podemos lograr. Mas tuneada y mamasota y mis haters soporten" , escribió la animadora de eventos al compartir imágenes de su nueva apariencia.









Como era de esperarse, muchos internautas no dudaron en criticar a la modelo por ponerse en mano de los cirujanos para tener una figura de infarto en lugar de tener una dieta balanceada y hacer ejercicios.

“Pues hay que aguantar el dolor si hay flojera de hacer ejercicios”; “Desde que te conozco no sé cuántas lipos te has hecho”, “La que puede, puede… desde niña se hace cirugías”, “No te maltrates la cara como lo hizo tu mamá, tal vez ahora no lo veas, pero después de años te darás cuenta”, fueron algunos de los comentarios.