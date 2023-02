Tras protagonizar un momento incómodo en el programa “América Hoy”, Florcita Polo expresó su indignación luego que Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Christian Domínguez se burlaran del cover que realizó de la canción de Shakira y Bizarrap.

La hija de Susy Díaz expresó su rechazo al considerar que fue maltratada al ser objeto de burlas por parte de los propios conductores, y dijo que no volverá a aceptar la invitación del magazine de América TV.

“¿Cómo una artista va a ir un programa donde la traten mal otra vez? Ni que fuera masoquista, por eso yo no pienso volver a pisar ese programa, porque no me beneficia en nada de lo que estoy haciendo”, señaló la animadora de eventos a El Popular.

En esa línea, Florcita contó que ningún integrante de la producción de “América Hoy” se ha comunicado con ella para ofrecerle disculpas.

“Ninguno (se ha disculpado) y no lo espero tampoco. Yo estoy tranquila y me hago respetar como artista y jamás iría donde le falten el respeto. Yo por respeto a mi padre, no vuelvo a pisar ese programa”, añadió.

Florcita abandonó “América Hoy”

La exesposa de Néstor Villanueva se presentó en el programa de espectáculos con un nuevo remix inspirado en la canción de Shakira, pero no imaginó que los conductores del magazine se burlaran de su talento para el canto, lo que provocó que abandonara el programa sin presentar su desfile de modas.

Florcita se mostró incómoda al ser objeto de burlas y solo atinó a culpar a un trabajador suyo. “No me gusta trabajar con alguien que me hace hacer tonterías en televisión”, comentó.

“La persona que trabaja conmigo me mandó la letra a las 3 de la tarde. Le dije que estaba en mis cosas, ocupada. Yo te dije bien claro que no quería grabar”, acotó.