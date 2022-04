Se siguen revelando más episodios de violencia que habría sufrido Florcita Polo durante su matrimonio con Néstor Villanueva. Aunque la animadora de eventos negó en más de una oportunidad que el cantante la haya agredido, finalmente terminó confesando todo lo contrario.

A través de un audio difundido en el programa “América Hoy”, la hija de Susy Díaz confirmó haber sido víctima de agresiones por parte del padre de sus hijos cuando convivían en el mismo hogar.

Uno de los terribles episodios de violencia habría ocurrido poco después de la muerte de su padre, Augusto Polo Campos, en 2018. En aquel entonces, Florcita habría querido pasar la Navidad junto a su hermano y su familia, lo que provocó una fuerte discusión con el cumbiambero.

“(La agresión ocurrió) porque yo quise llamar a mi hermano, para quedar en la casa de mi mamá porque quería que pase Navidad conmigo, y tiró todas las cosas y fue donde él agarra y me empujó al piso”, se le escucha decir a Florcita.

“Me menospreciaba, yo hacía las cosas y a él no le gustaba nada, se molestaba por todo, hasta la ropa que me ponía, me decía: ‘no me gusta verte con esa ropa barata, tú eres Florcita Polo, cómo te vas a vestir con esas cosas tan corrientes’”, agregó.

Amiga de Florcita hunde a Néstor:

A las declaraciones de Florcita Polo se suma el testimonio de la mejor amiga de la influencer, Yalibe Ingaruca Saldaña, quien afirma haber sido testigo del sufrimiento de la artista por los constantes maltratos de su expareja.

“Flor me contó que Néstor le había aventado una olla, le dijo que no servía para nada. La llamaba inútil o inservible. Yo le dije que busque ayuda en su mamá, pero ella por vergüenza no lo hacía”, contó.

Estos maltratos se habrían hecho más frecuentes cuando la hija de Susy Díaz adoptó una mascota. “Bellota fue la manzana de la discordia. Un día ensució la sala, Néstor le gritó que limpie. Ella estaba arrodillada, limpiando. ‘Ni eso sabes hacer bien. Has limpiado mal’. Ahí le escupió. Los niños presenciaron esos episodios”, lamentó Yalibe Ingaruca Saldaña.

