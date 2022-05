Flavia Laos y Austin Palao se presentaron en el programa Amor y Fuego para hablar de todo y un tema que se tocó fue su presencia en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi, en donde se encontró con su examiga, Luciana Fuster, actual pareja del ‘Pato’.

“Sí me crucé con ella”, aseguró la exchica reality para el programa de Rodrigo González. En ese sentido, aseguró que le dijo a su amiga Majo Parodi que prefería no ir al evento para no incomodar al Pato y a su actual pareja.

“Me llamó y me dijo ‘voy hacerlo primero de mujeres para que puedas venir y luego ya los chicos bajan con su novias’, yo le dije ‘ok, pero avísame para retirarme’”, explicó Laos.

Sin embargo, producto de una descoordinación, tanto Parodi como Fuster bajaron antes de tiempo y ante esto Flavia ya no pudo irse: “Bajaron y ya no me podía ir, me quedé un ratito para que abran los regalos y de ahí me retiré pero no nos saludamos, cada uno por su lado, yo estaba con mis amigas y con las hermanas”, indicó.

Además, Laos aseguró que la hermana de Patricio Parodi le advirtió que Luciana iría a esta fiesta. Asimismo, explicó que conoce a las hermanas de Patricio Parodi hace cinco años, es decir, dos años antes de comenzar una relación con él. Aseguró que al Pato no lo conoció por sus familiares, sino por amigos en común de su grupo de ‘juerga’.

