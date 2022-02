Pese a que han negado tener una relación en reiteradas ocasiones, Flavia Laos y Austin Palao volvieron a ser captados besándose luego de asistir a una reunión con sus amistades.

El programa “Amor y Fuego” emitió un adelanto del nuevo ‘ampay’ que presentará este lunes, en donde se ve a la actriz y al exintegrante de “Esto es Guerra” bastantes cariñosos dentro de un vehículo.

Horas antes, la modelo y el exchico reality asistieron juntos a un karaoke donde se lucieron abrazados como una pareja. Dichas imágenes se hicieron viral en las redes sociales.

Le responde a Luciana Fuster:

La promoción del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre también mostró un adelanto de las declaraciones que dio Flavia Laos, en las que hace referencia a las polémicas indirectas que ha lanzado Luciana Fuster en los últimos días.

“Supuestamente no le gusta el morbo ¿no? Pero mira lo que está haciendo. No me parece el jueguito de lanzar indirectas, me parece que no hay necesidad, ya estamos grandes, deberíamos como que, no bajarnos a ese nivel ¿no?”, señaló la actriz al programa de espectáculo.

No pasará San Valentín con Austin:

Pese a que admitió que está saliendo con Austin Palao desde hace algún tiempo, Flavia Laos sorprendió al revelar que no celebrará el Día del Amor con el exintegrante de “El Poder del Amor”, con quien asegura hizo ‘click’.

“(Austin y yo) Estamos felices, disfrutando la compañía. Este 14 de febrero, Austin tiene un viaje programado y yo la voy a pasar con mis amigas… Nos conocemos hace tiempo, pero nunca nos hemos visto con otros ojos más que de amistad y recién que ha llegado ‘el poder del amor’ como que ha habido un click, pero todavía es amistad. Nos estamos conociendo”, reveló a su salida de un conocido centro comercial.

