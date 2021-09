Luego de una larga estadía por Estados Unidos, Flavia Laos regresó al Perú y fue consultada por los rumores de una posible relación entre Luciana Fuster y su expareja Patricio Parodi.

La actriz de “Ven, baila, quinceañera” señaló a las cámaras de “Magaly Tv, La Firme” que siente lástima por Luciana Fuster, ya que habría sido envuelta en un lío amoroso sin pruebas.

“La verdad hasta me da un poco de pena Luciana porque la paran vinculando con bastantes personas. De hecho la prensa, a veces sin pruebas, puede decir cosas que de repente no son y que sí manchan la imagen”, lamentó.

Laos consideró poco probable que la chica reality sostenga un romance con el capitán de los “Guerreros” pues existen códigos.

“Ya me ha pasado a mí antes, entonces la entiendo como mujer. Hasta a mí, en algún momento, me metieron a Ignacio porque estuve con él en Miami, solo por estar en el mismo lugar. Aparte, Ignacio es el mejor amigo de Patricio, y, además, Ignacio ha estado con Luciana, así que no hay forma”, añadió.

Por otro lado, Flavia Laos también se defendió de las críticas tras reunirse con la familia de ‘Pato’ Parodi pese a que ambos decidieron poner fin a su relación. “Son mis amigas. ¿por qué tendría que alejarme de sus hermanas, por qué cuando uno se separa tiene que cortar palitos con la familia? No tiene sentido”, cuestionó.

