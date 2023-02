Flavia Laos no pudo ocultar su sorpresa al escuchar que su novio Austin Palao estaría dispuesto a tener una relación abierta tras ser cuestionado sobre este tipo de relaciones. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para compartir el insólito hecho con sus seguidores y pedir sus opiniones.

Ante toda la polémica que ha desatado Ricardo Mendoza, conductor de ‘Hablando Huevadas’, al confesar que mantiene una relación abierta con su pareja de siete años, diversos usuarios no dudaron en hacerle una consulta a una de las parejas más polémicas de la farándula peruana.

Un usuario le consultó a Flavia Laos si tendría este tipo de romance, a lo que la influencer le hizo la consulta primero a su novio Austin Palao.

“Amor, ¿tendrías una relación abierta?”, preguntó Flavia Laos. Ante ello, Austin Palao primero le solicitó que definiera el significado de una relación abierta. Fue ahí donde la influencer, más contundentemente le respondió a su pareja: “Que cada uno tenga su permitido.”

Flavia Laos realiza curiosa pregunta a Austin Palao

Ante la sorpresa de Flavia Laos, su pareja mencionó: “¿Por qué no?”, dejando atónita a la influencer. Cabe resaltar que la rubia aseguró que a ella no le gustaría tener una relación abierta, por lo que el chico reality rápidamente le dio un beso.

No contenta con su respuesta, la influencer le preguntó por qué no tenían una relación abierta. “Hablemos”, acotó Palao. No obstante, Flavia Laos cambió de opinión y descartó mantener un romance de ese tipo con su pareja.

