La cantante y actriz Flavia Laos dejó en shock a sus seguidores en Instagram tras publicar una foto donde luce irreconocible, y es que la modelo dejó a un lado su rubia cabellera para ser pelirroja.

Pese a que se trataría de una peluca, varios usuarios quedaron sorprendidos al ver el nuevo look de la influencer e inundaron su publicación con comentarios y críticas.

Algunos incluso se atrevieron a compararla con otras conocidas figuras del mundo del espectáculo como Monique Pardo y Deysi Araujo.

“Ay creí que era Deysi”, “No me gustó, me recordó a Deysi, fallaste Fla”, “No sé por qué me parece que va terminar con Monique Pardo”, “Lo primero que vi fue a Deysi Araujo” o “Se parece a la tía Monique, guapa”, fueron algunos de los comentarios.

La publicación de Flavia Laos de logró más de 68 mil ‘me gusta’ y más de mil comentarios en su perfil de Instagram.