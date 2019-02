Flavia Laos reveló todas las cirugías que se ha hecho en el cuerpo y el rostro | VIDEO

¡Sin pelos en la lengua! Para sorpresa de sus seguidores y detractores, Flavia Laos reveló cuántas cirugías estéticas tiene en el cuerpo y en el rostro.

En el pasado la actriz aseguró que la única operación que se realizó fue un aumento de busto. Sin embargo, en el canal de YouTube que tiene junto a Patricio Parodi, la actriz confesó que esa es solo una de las intervenciones que tiene.

De acuerdo al testimonio que dio en el episodio "Preguntas que he evadido", la popular 'Quinceañera' se aumentó el busto, se sometió a una rinoplastía y también a una abdominoplastía.

"Me puse 'bubis' una vez y de ahí me arrepentí me la quité. De chiquita estuve boxeando, me cayó un puñete fuerte aquí (en la nariz) y me lo limé. Y la barriguita", manifestó.

Mira el episodio completo del canal aquí: