La actriz y modelo Flavia Laos suele compartir los detalles de su día a día a través de su cuenta oficial de Instagram, pero desde ahora también lo hará en Twitter, red social donde decidió reabrir su cuenta.

En dicha red social, Flavia Laos decidió empezar con sus publicaciones con un mensaje romántico inspirado en el amor. Lo curioso es que el tuit se produjo a las 2:40 a.m. de este 11 de marzo.

“Todas las chicas merecen a un chico que las haga olvidar que algún día les rompieron el corazón”, es el mensaje que escribió Flavia Laos en su tuit, generando cientos de ‘likes’ y decenas de comentarios de sus seguidores.

Todas las chicas merecen a un chico que las haga olvidar que algún día les rompieron el corazón — Flavia Laos Urbina (@FlaaLaos) March 11, 2022

Como se sabe, Flavia Laos estaría atravesando un feliz momento tras ser vinculada con el exchico reality Austin Palao, quien no solo es bien visto por la modelo, sino también por toda su familia.

En una reciente conversación con “Amor y Fuego”, Flavia Laos confirmó que sus padres ya conocieron a Austin Palao y se llevaron una grata impresión, ya que se mostró humilde y muy buena onda con todos.

“Es un gran chico, olvídate, mi hermana lo ama, mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora, te lo juro... La verdad que sí, su familia súper bella, la he pasado muy bonito”, contó Flavia Laos al citado medio.

“Austin hoy en día es una persona muy importante en mi vida y por qué no presentárselo a mi familia, porque es una persona que me hace bien, me hace feliz”, añadió la joven influencer.

